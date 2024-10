Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 27,6°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28,4°C, mentre la sera vedrà un ritorno delle nuvole, con temperature in calo fino a 22,4°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di 22,8°C e un’umidità del 62%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9,3 km/h proveniente da Sud. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra i 22°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. La temperatura salirà fino a 28,1°C intorno alle 11:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 42%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 28,4°C alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, mentre l’umidità rimarrà attorno al 42%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 3-5 km/h.

La sera porterà un ritorno delle nuvole, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,4°C a mezzanotte, con un’umidità che aumenterà fino al 64%. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 10 km/h, creando una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento nel weekend. Tuttavia, per Giovedì 17 Ottobre, ci si aspetta una giornata nuvolosa, ma con temperature gradevoli che renderanno la giornata comunque piacevole. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista del fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 6.4 SO max 7.3 Libeccio 62 % 1019 hPa 5 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 7.4 SSO max 7.7 Libeccio 65 % 1019 hPa 8 nubi sparse +25.6° perc. +25.5° Assenti 8.8 S max 12.8 Ostro 50 % 1020 hPa 11 nubi sparse +28.1° perc. +27.9° Assenti 6.1 SSE max 12.9 Scirocco 42 % 1019 hPa 14 nubi sparse +27.8° perc. +27.8° Assenti 4.1 ENE max 13.2 Grecale 45 % 1018 hPa 17 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° Assenti 2.1 SE max 3.3 Scirocco 60 % 1019 hPa 20 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 7.5 S max 8.6 Ostro 60 % 1019 hPa 23 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 11.4 SSO max 14.4 Libeccio 64 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:20

