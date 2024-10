Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà stabile, mentre la velocità del vento varierà tra i 4,6 km/h e i 5,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentando condizioni di cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature raggiungeranno un picco di 22,9°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 52% e il 63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 21,5°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 10,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 72% entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti meteorologici, poiché le condizioni nuvolose potrebbero persistere in alcune fasce orarie. La settimana si preannuncia quindi variabile, ma con ampie possibilità di sole e temperature miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.8 ENE max 7.2 Grecale 75 % 1017 hPa 4 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 3.9 ENE max 6.5 Grecale 77 % 1017 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 6.3 ENE max 9.2 Grecale 70 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +22.2° Assenti 10 NNE max 8.5 Grecale 52 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 11.6 NNE max 8.2 Grecale 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 8.9 NE max 10.4 Grecale 67 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 3.4 E max 5.3 Levante 76 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 3.6 S max 3.2 Ostro 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:27

