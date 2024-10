Meteo Termoli, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Giovedì 3 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 19,1°C e i 25°C nel corso della giornata. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere anche i 43,5 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Termoli avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di 19,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura simile fino all’alba. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 32,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,4°C alle 15:00. I venti si presenteranno freschi, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. Si registrerà anche una probabilità di precipitazioni che aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Si prevedono piogge leggere, con un’intensità di circa 0,87 mm alle 18:00 e 0,13 mm alle 22:00. I venti continueranno a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e Sabato si prevede un lieve miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze di Termoli, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 7.2 OSO max 7.7 Libeccio 72 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 7.8 SSO max 7.9 Libeccio 75 % 1006 hPa 7 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 6.6 S max 8.7 Ostro 72 % 1006 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 4 % 19.3 SSE max 27.3 Scirocco 60 % 1006 hPa 13 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° prob. 12 % 20.9 SSO max 35 Libeccio 51 % 1004 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 16 % 24 S max 36.3 Ostro 59 % 1003 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 60 % 28.6 SSE max 45.8 Scirocco 74 % 1003 hPa 22 pioggia leggera +20.7° perc. +20.6° 0.13 mm 22.6 SSE max 37.5 Scirocco 70 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:33

