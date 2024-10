Meteo Termoli, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18°C nel corso della giornata. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da poche nuvole a nubi sparse nel pomeriggio e, infine, a cielo coperto in serata. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, grazie a un cielo sereno e una temperatura piacevole di circa 16°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e poche nuvole, con temperature che si alzeranno fino a 18°C intorno alle ore 10:00. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 70%, rendendo l’aria leggermente fresca ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 17°C verso le 16:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 10 km/h, e la direzione del vento sarà prevalentemente da Nord. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 63%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un trend di temperature stabili, con un incremento della nuvolosità. Sabato si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, mentre domenica potrebbero verificarsi delle piogge leggere. Gli amanti del clima mite troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali, anche se con qualche nuvola in più.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 6.2 OSO max 6.2 Libeccio 73 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.6 OSO max 7.2 Libeccio 71 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 5.4 O max 6.4 Ponente 60 % 1025 hPa 11 poche nuvole +18.5° perc. +17.9° Assenti 9.9 N max 10 Tramontana 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.9 N max 8.6 Tramontana 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 4 NO max 4.9 Maestrale 69 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.7 OSO max 6.4 Libeccio 66 % 1023 hPa 23 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 5.8 OSO max 5.4 Libeccio 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:50

