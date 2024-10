Meteo Termoli, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con copertura nuvolosa tra il 67% e l’89%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C e 17,9°C, con una leggera brezza da Ovest-Sud Ovest. Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto e le temperature saliranno a 20°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con temperature tra 19,2°C e 20°C. Sabato, il cielo sarà nuvoloso con temperature fino a 21,4°C. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 20,5°C. L’umidità rimarrà alta, rendendo le serate fresche e umide.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 67% all’89%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,6°C e 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili, principalmente da Ovest – Sud Ovest. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 2,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con valori che raggiungeranno i 8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il fine settimana asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti, continuando a mostrare un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,2°C e 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento varierà tra 9,7 km/h e 10 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno all’78%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a schiarirsi, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, ma senza precipitazioni previste. La serata si presenterà quindi fresca e umida, ideale per una passeggiata.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si preannuncia con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 62%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,3°C e 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,1 km/h e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 36%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con valori che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il fine settimana asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19,9°C e 20,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento varierà tra 12,3 km/h e 18,3 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si attesterà attorno al 76%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con valori attorno ai 10,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%, ma senza precipitazioni previste. La serata si presenterà quindi fresca e umida, ideale per una passeggiata.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,7°C e 18,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,1 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 20,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il fine settimana asciutto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti, continuando a mostrare un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,6°C e 20,3°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento varierà tra 6,3 km/h e 8,5 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a schiarirsi, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà alta, attorno all’78%, ma senza precipitazioni previste. La serata si presenterà quindi fresca e umida, ideale per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana a Termoli si preannuncia caratterizzato da temperature miti e condizioni prevalentemente nuvolose. Sebbene non si prevedano precipitazioni significative, l’umidità rimarrà alta, rendendo le serate fresche e piacevoli. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni per godere di momenti di relax e tranquillità.

