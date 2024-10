Meteo Terni, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni indicano un giovedì caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un successivo miglioramento nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 26,4°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si prevedono anche piogge leggere, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, Terni si presenterà con un cielo coperto, con temperatura che oscillerà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’79%. Le condizioni di vento saranno piuttosto tranquille, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno l’innalzamento della temperatura fino a 26,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h, mentre l’umidità scenderà al 46%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 25,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un ritorno della pioggia leggera. La temperatura scenderà a 18,6°C, e la copertura nuvolosa sarà totale. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,72 mm entro la fine della giornata. L’umidità aumenterà, arrivando a valori intorno al 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un giovedì che inizierà con piogge leggere e terminerà con condizioni simili. Si prevede un miglioramento temporaneo durante la mattina, ma le piogge torneranno a farsi sentire nel corso della sera. Per i giorni successivi, si attende un’ulteriore variabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di sole. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo continueranno a essere influenzate da sistemi perturbati.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.14 mm 4.6 ESE max 5 Scirocco 80 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.28 mm 4.4 E max 4.2 Levante 86 % 1020 hPa 8 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 2 % 2.7 SE max 4.8 Scirocco 70 % 1020 hPa 11 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 9.6 SSO max 19.6 Libeccio 46 % 1019 hPa 14 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° prob. 3 % 10.8 SSO max 18.4 Libeccio 50 % 1018 hPa 17 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 12 % 2.2 SSO max 2.6 Libeccio 75 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.35 mm 3.9 SSE max 4 Scirocco 91 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.72 mm 4.6 SE max 5.9 Scirocco 94 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:19

