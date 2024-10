Meteo Terni, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Martedì 8 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili, con un inizio che si presenterà prevalentemente nuvoloso e una progressiva intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nelle ore centrali della giornata, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile, soprattutto nel pomeriggio.

Nella notte, Terni si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e il vento soffierà leggero da Sud Est, con velocità di circa 6 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere anche nelle prime ore della mattina, quando la temperatura salirà fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 24,6°C entro le ore centrali. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 58%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno progressivamente. Le temperature scenderanno a 19,4°C e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 2,87 mm.

Nel corso della sera, Terni sarà colpita da forti piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento fresco, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%. Le piogge continueranno anche nelle ore notturne, con una probabile attenuazione solo verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Mercoledì e Giovedì si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature che potrebbero nuovamente superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 5.4 ESE max 5.1 Scirocco 83 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 6 SE max 5.7 Scirocco 86 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 8 % 6.8 SE max 12.4 Scirocco 74 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 4 % 18.9 S max 40.5 Ostro 58 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.42 mm 18.1 S max 45.9 Ostro 73 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +19.1° perc. +19.6° 1.75 mm 16.6 S max 44.4 Ostro 94 % 1010 hPa 19 forte pioggia +16.3° perc. +16.5° 5.35 mm 18.3 SSE max 39.3 Scirocco 96 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.1 mm 10.1 SSE max 27.4 Scirocco 94 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:33

