Meteo Terni, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Terni indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, prevalentemente da est-nord-est.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto secca e confortevole. La brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C fino alle ore 15:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Anche in questo intervallo orario, il cielo sereno garantirà un’ottima visibilità e condizioni ideali per godere del sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 4.9 ENE max 4.5 Grecale 86 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13.1° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 2.3 NNE max 3.6 Grecale 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 5 NO max 5.1 Maestrale 51 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 5.6 NO max 6.3 Maestrale 54 % 1022 hPa 17 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 5.9 NE max 5.2 Grecale 82 % 1023 hPa 23 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 5.2 ENE max 5 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:01

