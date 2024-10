Meteo Torino, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Torino si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con piogge leggere durante la notte, per poi evolversi in un contesto di cielo nuvoloso nel corso della mattina e del pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 14°C durante le prime ore, per poi raggiungere un massimo di circa 18°C nel tardo mattino.

Durante la notte, Torino sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno attorno ai 0.59mm di pioggia.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a cessare. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’85%. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco, ma comunque gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di umidità elevata persisteranno, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere. La settimana si prospetta quindi all’insegna di un clima autunnale, con temperature che tenderanno a scendere ulteriormente, portando a un inizio di novembre caratterizzato da un clima più fresco e secco.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.59 mm 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 92 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° prob. 82 % 2 O max 2.8 Ponente 90 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 79 % 3.4 NO max 3.5 Maestrale 87 % 1024 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 1 % 2.9 S max 3.3 Ostro 78 % 1025 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.5 SSE max 4.5 Scirocco 74 % 1025 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 2.5 NNE max 3.4 Grecale 83 % 1026 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 2.7 N max 3 Tramontana 88 % 1028 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° Assenti 2.2 ONO max 2.5 Maestrale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:55 e tramonta alle ore 18:31

