Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +19,2°C e +17,8°C, con un cielo prevalentemente sereno che darà spazio a piogge leggere nelle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, proveniente da Sud-Est.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle ore centrali della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 60% e il 73%. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che raggiungeranno il 49%. La brezza leggera accompagnerà le condizioni meteorologiche, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e, in alcuni momenti, a schiarite. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai +19,5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a diminuire, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai +18,4°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, e la probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 22%. L’umidità continuerà a fluttuare, ma senza particolari picchi, favorendo una serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torre Annunziata suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da piogge e umidità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate per Domenica e i giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un inizio di settimana con temperature più miti e cieli sereni, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° prob. 17 % 8.8 SSE max 11 Scirocco 60 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +17.9° 0.14 mm 8.8 SE max 11.8 Scirocco 71 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.14 mm 9.5 SE max 12.1 Scirocco 71 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.3° 0.28 mm 7.5 S max 10.2 Ostro 60 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.4° 0.38 mm 12.9 OSO max 13.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 39 % 9.6 OSO max 9.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 49 % 3.8 SSO max 5.2 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° prob. 26 % 5 SSE max 6.4 Scirocco 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:33

