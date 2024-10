Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si verificheranno piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con valori che varieranno da 0,11mm a 2,91mm. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra l’80% e l’88%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, e si passerà a condizioni di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà progressivamente, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a migliorare, con una prevalenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 58% e il 74%, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, con venti leggeri che contribuiranno a rendere l’atmosfera più piacevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. Non si prevedono piogge, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 70%. Le condizioni meteo saranno stabili, con venti leggeri che continueranno a soffiare da nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.11 mm 6.4 ENE max 8.5 Grecale 81 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.9° perc. +19.2° 1.97 mm 8.3 SE max 12.2 Scirocco 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +19.3° perc. +19.4° 1.61 mm 8.1 S max 10.8 Ostro 81 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 53 % 5 E max 8.7 Levante 65 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.3° perc. +23.2° prob. 47 % 5 S max 9.5 Ostro 57 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 49 % 1 E max 9 Levante 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 37 % 3 NNE max 9.5 Grecale 70 % 1021 hPa 21 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 6 % 7.5 NE max 10.5 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:10

