Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 79%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e piogge leggere che persisteranno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,2°C alle 10:00, mentre l’umidità rimarrà alta attorno al 76%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 20,9°C e un’intensità di pioggia che potrà arrivare a 2,05 mm. L’umidità si attesterà attorno all’82%, rendendo l’aria piuttosto pesante. La direzione del vento rimarrà costante, con raffiche che potranno superare i 22 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto al pomeriggio, non daranno tregua, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,49 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre del Greco non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.48 mm 13.1 SSE max 18.2 Scirocco 79 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 33 % 15.5 SSE max 20 Scirocco 79 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 30 % 18.2 SSE max 23.3 Scirocco 80 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.25 mm 20.1 SSE max 27.6 Scirocco 76 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.32 mm 21.5 SSE max 27.1 Scirocco 73 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.9° perc. +21.2° 2.05 mm 15 SE max 17.7 Scirocco 82 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.49 mm 16.5 SE max 29.2 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 72 % 20.8 SSE max 29.9 Scirocco 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.