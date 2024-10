Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 23,4°C durante il giorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento, che toccheranno i 23,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 4%. L’umidità scenderà leggermente, favorendo una sensazione di benessere. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 14,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 22:00. La temperatura si manterrà attorno ai 21,8°C, mentre la copertura nuvolosa salirà al 66%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,37 mm. La ventilazione continuerà a essere presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di pioggia anche per Giovedì e Venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe variare, quindi sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.2 S max 3.2 Ostro 69 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° Assenti 3.5 SSE max 3.9 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.7° perc. +19.7° Assenti 6.4 SE max 7 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 9.3 S max 10.6 Ostro 61 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +23.2° Assenti 12.9 S max 15 Ostro 56 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 12.2 S max 14 Ostro 62 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 12.6 SSE max 15.6 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 2 % 15.4 SE max 19.9 Scirocco 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

