Meteo Trani, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La mattina porterà un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 23,4°C entro le 8:00, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno leggermente, mentre la sera si prevede un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che varieranno tra 21,3°C e 21,7°C. La velocità del vento si manterrà tra i 3,5 km/h e i 16,7 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 63% e il 68%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 25,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,6 km/h alle 6:00 e mantenendosi attorno ai 10 km/h fino alle 12:00. L’umidità si attesterà intorno al 51%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si manterranno tra 24,4°C e 25,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità crescente, fino a 30,1 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 57%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno a 21,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con un’umidità che salirà fino al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite alternate a momenti di nuvolosità. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, la presenza di nubi potrebbe continuare a influenzare le condizioni atmosferiche, rendendo necessario monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 8.4 E max 10.4 Levante 66 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 14.9 ESE max 18.1 Scirocco 63 % 1020 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 13.8 SE max 22.2 Scirocco 56 % 1020 hPa 10 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 9.3 SE max 12.7 Scirocco 50 % 1020 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° Assenti 16.5 E max 19 Levante 53 % 1018 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 19 SE max 28 Scirocco 57 % 1018 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 14.7 SSE max 23.8 Scirocco 58 % 1019 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 12.8 SSE max 19 Scirocco 62 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:06

