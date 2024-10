Meteo Trani, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. Con l’avanzare della giornata, le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 21,7°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,1 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 19,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e il vento soffierà leggero da est-sud-est. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,2°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 16% e il 39%, garantendo comunque momenti di sereno.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente: il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. Questa condizione di cielo nuvoloso continuerà fino alla sera, quando le temperature scenderanno a 19,4°C e l’umidità si attesterà attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo in alcune ore. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare, specialmente con l’avvicinarsi di nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.8 ESE max 5.6 Scirocco 73 % 1023 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 4.2 ESE max 4.8 Scirocco 75 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.8° perc. +19.7° Assenti 4.1 SE max 5.3 Scirocco 71 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 8.6 ENE max 8.7 Grecale 62 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 16.4 ENE max 16.9 Grecale 63 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 14.4 E max 20 Levante 66 % 1021 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 9.7 SSE max 13.6 Scirocco 61 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 7.7 S max 10.8 Ostro 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:53

