Meteo Trapani, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Lunedì 28 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, Trapani avrà un cielo completamente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%, mentre il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 11,7 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima stabile e fresco.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si prevede un cielo con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno alle ore 11:00. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 62%, mentre il vento continuerà a spirare da Ovest a una velocità di circa 6,9 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e momenti di relax.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano cieli prevalentemente sereni con poche nuvole. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20,4°C e i 21,8°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 68%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,4°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà leggero, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un’ottima qualità dell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani di Lunedì 28 Ottobre si presenteranno favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature simili e un clima piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre l’umidità e il vento leggero garantiranno un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 8.3 ESE max 10.4 Scirocco 71 % 1023 hPa 5 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 5.5 NE max 6.7 Grecale 76 % 1023 hPa 8 poche nuvole +20.8° perc. +20.7° Assenti 4 SE max 4.4 Scirocco 66 % 1024 hPa 11 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 6.9 ONO max 5.5 Maestrale 62 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.7° perc. +21.7° Assenti 9 NNO max 8.2 Maestrale 66 % 1022 hPa 17 poche nuvole +20.4° perc. +20.5° Assenti 6.7 NNE max 8.3 Grecale 74 % 1023 hPa 20 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 5 ESE max 5.7 Scirocco 74 % 1023 hPa 23 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 6.7 SSE max 7.6 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.