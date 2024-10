Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Trapani si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,5°C e i 24,6°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con un aumento della presenza di nubi nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con intensità che non supererà i 14,2 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo un clima piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno alle 10:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti saranno leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità inizierà a salire, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 28%. Non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a mantenersi leggeri, favorendo un clima gradevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che arriveranno a coprire fino al 34% del cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8 km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani indicano una giornata di Martedì all’insegna del bel tempo, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di perturbazioni nei giorni a seguire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 12.2 SSE max 14.8 Scirocco 62 % 1018 hPa 5 poche nuvole +21.2° perc. +21° Assenti 8 SE max 8.9 Scirocco 64 % 1018 hPa 8 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 1.7 SE max 3.5 Scirocco 56 % 1019 hPa 11 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 9.3 OSO max 8 Libeccio 58 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 5.4 OSO max 5.8 Libeccio 69 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° Assenti 6.2 SSO max 8.2 Libeccio 74 % 1018 hPa 20 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 13.4 SSE max 18.2 Scirocco 73 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 18 SSE max 25.8 Scirocco 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:28

