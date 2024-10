Meteo Trapani, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Trapani si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con pioggia leggera e un successivo miglioramento che porterà a condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,9°C e +21,3°C, mentre i venti soffieranno prevalentemente da Ovest con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,4 km/h nel pomeriggio. La copertura nuvolosa subirà un notevole cambiamento, passando da un iniziale 6% a un massimo del 100% in serata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 6% al 17%. I venti si presenteranno con una velocità di circa 16,7 km/h, provenienti da Ovest, creando una leggera brezza vivace.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 5%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 24,9 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno sui 21,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 11%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 30,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 20,6°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest con una velocità di circa 18,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una stabilizzazione delle condizioni meteo, con cieli prevalentemente sereni. Pertanto, sarà opportuno approfittare della giornata di Sabato per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.48 mm 18.4 O max 22.7 Ponente 75 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20° perc. +19.9° prob. 25 % 15.8 ONO max 19 Maestrale 68 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 14 ONO max 16.3 Maestrale 60 % 1014 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 19.6 ONO max 21.5 Maestrale 59 % 1015 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 25.5 ONO max 29.3 Maestrale 55 % 1014 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.4° Assenti 24.2 ONO max 29.7 Maestrale 58 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° Assenti 18.1 O max 23.4 Ponente 59 % 1014 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 19.8 ONO max 24 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:42

