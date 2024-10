Meteo Trento, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto piovoso, con pioggia leggera che accompagnerà le prime ore della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15°C durante la notte e la mattina. Con il passare delle ore, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’emergere di spazi sereni nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Trento sarà avvolta da una fitta copertura nuvolosa con pioggia moderata che continuerà fino alle prime luci dell’alba. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1023 hPa. Con il progredire delle ore, la pioggia diventerà più leggera, ma la nuvolosità resterà alta fino al mattino.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto e la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature tra i 15°C e i 17°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. Solo a partire dal pomeriggio, le condizioni inizieranno a migliorare.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento significativo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, e il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 18°C alle 15:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 67%. La probabilità di precipitazioni diventerà molto bassa, permettendo di godere di qualche raggio di sole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. La calma del vento, con velocità attorno ai 2 km/h, contribuirà a una sensazione di tranquillità. La pressione atmosferica continuerà a salire, attestandosi intorno ai 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Trento evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.7° 0.78 mm 3.4 N max 4.8 Tramontana 97 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.15 mm 4.9 NNO max 6.7 Maestrale 96 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.78 mm 3.9 NE max 5.6 Grecale 96 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.51 mm 1.3 NE max 3.1 Grecale 96 % 1026 hPa 13 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.11 mm 1 SE max 3.1 Scirocco 95 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +17.2° Assenti 1.5 NNE max 1.9 Grecale 95 % 1027 hPa 19 poche nuvole +15.2° perc. +15.2° Assenti 1.4 NE max 3 Grecale 95 % 1028 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +14.4° Assenti 1.5 NNE max 2.7 Grecale 95 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:15

