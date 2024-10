Meteo Trento, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trento di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da pioggia leggera che continuerà a cadere fino al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da sud con velocità variabile tra 5,3 km/h e 8,1 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 4,5 km/h e 6,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 98%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,86 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento dell’intensità della pioggia, che diventerà forte intorno alle 14:00, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 11,9 km/h, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 5,39 mm. La situazione rimarrà critica, con una copertura nuvolosa sempre al 100%.

Con l’arrivo della sera, il maltempo continuerà a persistere, sebbene l’intensità della pioggia tenderà a diminuire. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,6°C. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità di circa 10 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con il cielo che si presenterà coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche instabili, con un’attenzione particolare alle eventuali allerta meteo che potrebbero essere emesse.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.26 mm 7.2 S max 15.8 Ostro 98 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +16.4° 0.42 mm 5.8 SSE max 13.2 Scirocco 98 % 1001 hPa 7 pioggia moderata +16° perc. +16.3° 1.03 mm 4.5 S max 8 Ostro 98 % 1001 hPa 10 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 1.05 mm 6 SE max 9.4 Scirocco 97 % 1000 hPa 13 pioggia moderata +16.2° perc. +16.4° 3.38 mm 3.6 NO max 7.4 Maestrale 99 % 1000 hPa 16 pioggia moderata +14° perc. +14° 1.25 mm 10.1 N max 20.6 Tramontana 97 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.18 mm 10.9 N max 21.4 Tramontana 97 % 1006 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +12.4° prob. 58 % 7.8 NNE max 17 Grecale 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:33

