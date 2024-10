Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Trentola Ducenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della temperatura durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con temperature che raggiungeranno i 25,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse al mattino e nel tardo pomeriggio, mentre il cielo si presenterà sereno nelle ore centrali. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Trentola Ducenta sarà avvolta da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. Le condizioni di bava di vento garantiranno un clima gradevole, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che saliranno fino a 21,3°C entro le ore 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente sereno. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 62%. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto, con temperature che toccheranno il picco di 25,4°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h, garantendo condizioni di calma. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza portare a precipitazioni. L’umidità risalirà fino al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e condizioni di vento leggero. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 25°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.1 N max 4.4 Tramontana 70 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.5 NNE max 3.6 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.8 NNE max 5.4 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.7° perc. +22.4° Assenti 2.6 ENE max 4.5 Grecale 51 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 6.4 OSO max 3.9 Libeccio 45 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.5° perc. +24.3° Assenti 10.2 OSO max 7 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 4.9 O max 5.5 Ponente 62 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 1.9 NNO max 2.7 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:18

