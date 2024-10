Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,8°C della notte e i 22,9°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 12,3 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 60%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 74%. I venti soffieranno leggeri da nord-nord est, con una velocità di circa 5,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 6%. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 51%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a 65%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20,2°C alle 17:00. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 59%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da sud-ovest con intensità che potrà raggiungere i 11,6 km/h.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 58%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 71%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 5,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta indicano un inizio di giornata piacevole e soleggiato, seguito da un pomeriggio e una sera con maggiore nuvolosità. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.4 NNE max 5.3 Grecale 74 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 5.5 NE max 5.8 Grecale 76 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 5.2 NE max 6.2 Grecale 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 1.8 SE max 3.9 Scirocco 58 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.3 SO max 6.2 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 11.6 SO max 9.1 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 6.6 O max 8.3 Ponente 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 2.6 NO max 3.5 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

