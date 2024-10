Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione della temperatura nel corso della giornata. Le condizioni climatiche si presenteranno stabili, senza precipitazioni significative, e con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 23,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre l’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 57%. La brezza leggera, proveniente prevalentemente da Ovest, accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento che varierà tra i 6 e gli 8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22-23°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera intensificazione della brezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una copertura che scenderà fino al 34%. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la velocità del vento continuerà a essere moderata, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione climatica piuttosto stabile. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, pur tenendo presente la presenza di nuvole nel cielo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 3.2 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.7 NE max 3.9 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 0.3 OSO max 1.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 8 OSO max 6.3 Libeccio 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 8.1 OSO max 5.9 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 3 % 5.8 O max 6.6 Ponente 70 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 6 % 2.5 NNO max 2.8 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.