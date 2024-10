Meteo Treviglio, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo si stabilizzerà, con una graduale diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C nella notte e raggiungeranno i 19°C nel primo pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, con una leggera intensificazione nel corso della sera.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Treviglio sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, con un’umidità elevata al 97%. La velocità del vento sarà di circa 7,8 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà: alle 01:00 il cielo diventerà coperto, ma le precipitazioni si fermeranno. La temperatura scenderà leggermente a 13,6°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, con temperature che varieranno da 13,9°C alle 08:00 fino a 19,5°C alle 12:00. L’umidità si manterrà sopra il 67%, mentre i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattina un momento ideale per attività all’aperto, nonostante il cielo grigio.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,6°C alle 17:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 8,7 km/h e aumentando fino a 10,4 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature stabili attorno ai 16,4°C. I venti diventeranno più tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 31,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno all’84%, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviglio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 28 % 6.9 O max 14 Ponente 97 % 1006 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° prob. 20 % 7.8 OSO max 13.9 Libeccio 94 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° Assenti 5.4 ONO max 10.3 Maestrale 91 % 1006 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.8 SO max 3.1 Libeccio 74 % 1007 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 19 % 3.5 ESE max 4.3 Scirocco 67 % 1006 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 5 % 6.9 E max 9.1 Levante 82 % 1005 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 38 % 10.4 E max 25.6 Levante 84 % 1004 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 44 % 11 E max 28.2 Levante 84 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:41

