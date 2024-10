Meteo Treviglio, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il meteo prevede nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 81%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 4 km/h da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, le nuvole si ridurranno e, alle 01:00, il cielo presenterà poche nuvole e una temperatura di 9,8°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 11°C, mentre alle 09:00 si raggiungeranno i 13,7°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che varieranno da 3,4 km/h a 5,4 km/h. L’umidità sarà in calo, attestandosi intorno al 68% alle 09:00.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 16,8°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di previsioni del tempo saranno ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la velocità del vento varierà tra 5 km/h e 6,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 11,5°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82% alle 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviglio indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Domenica e lunedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima autunnale particolarmente favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.7 ENE max 2.2 Grecale 90 % 1014 hPa 4 poche nuvole +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.7 NNO max 2.9 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 3.4 NNO max 4.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° Assenti 5.4 OSO max 4.9 Libeccio 65 % 1015 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 6.1 SSO max 4.9 Libeccio 57 % 1013 hPa 16 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.6 SSE max 5.9 Scirocco 69 % 1013 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.3 ENE max 4.4 Grecale 78 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10.4° Assenti 5.1 NE max 5.3 Grecale 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:49

