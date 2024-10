Meteo Treviso, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Treviso per Lunedì 21 Ottobre si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, ma senza particolari eventi atmosferici significativi. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che oscilleranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a cielo sereno. Con l’arrivo della mattina, le nuvole copriranno il cielo, portando a una temperatura massima di circa 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre le temperature si manterranno attorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 49%, con un’umidità che si attesterà intorno all’84%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendo questa condizione fino alle 03:00. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 15,1°C e 15,7°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura inizierà a salire. Alle 08:00, si registrerà un picco di 16,9°C, mentre l’umidità scenderà al 82%. A partire dalle 09:00, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19,5°C alle 10:00. Durante il pomeriggio, le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si aggireranno attorno all’80%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso indicano un Lunedì con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 3.1 NNE max 3.1 Grecale 85 % 1028 hPa 4 poche nuvole +14.8° perc. +14.7° Assenti 3.4 ENE max 3.3 Grecale 88 % 1027 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 2.3 NE max 2.1 Grecale 87 % 1029 hPa 10 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.8 SO max 5.3 Libeccio 70 % 1029 hPa 13 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.5 SSO max 9 Libeccio 61 % 1028 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 5.4 S max 5.9 Ostro 75 % 1027 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 2.2 OSO max 3.2 Libeccio 77 % 1028 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 3.1 NO max 3.3 Maestrale 77 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.