Meteo Treviso, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 20°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, per poi scendere nuovamente in serata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di 100% di nuvole nel corso della giornata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17,4°C e i 17,1°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 16,7°C a 20,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 79% al 47%. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’84%. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi sui 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviso indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che varieranno tra i 16°C e i 21°C. Si prevede che il tempo rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questa settimana caratterizzata da un clima mite e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 5.3 NNE max 5.3 Grecale 86 % 1025 hPa 5 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 6 NNE max 6 Grecale 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 5.4 NNE max 6.9 Grecale 80 % 1026 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.5 NO max 3.9 Maestrale 69 % 1026 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 5.4 OSO max 6 Libeccio 65 % 1024 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 4.2 O max 4.9 Ponente 79 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.3 NNO max 4.2 Maestrale 83 % 1025 hPa 23 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 5 NO max 4.9 Maestrale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:59

