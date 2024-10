Meteo Treviso, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Treviso si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante il giorno, con un calo previsto nelle ore serali. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera in serata saranno gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 14,7°C entro le 8:00. Le nuvole inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,7°C intorno alle 13:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 63% entro le 17:00. Le condizioni rimarranno asciutte, ma l’aria si farà più umida, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente e si prevede l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno a 15°C, con un’umidità che salirà fino all’82%. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono raffiche significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Martedì. Tuttavia, per Lunedì, si consiglia di prepararsi a un pomeriggio nuvoloso e a una serata piovosa. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore di bel tempo al mattino, mentre chi ha in programma attività all’aperto nel pomeriggio dovrà tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.7° Assenti 6.6 NE max 6.8 Grecale 89 % 1015 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +10.2° prob. 1 % 7.9 NNE max 7.9 Grecale 90 % 1015 hPa 7 poche nuvole +13° perc. +12.5° Assenti 6 NNE max 7.9 Grecale 80 % 1017 hPa 10 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 7.1 ENE max 6 Grecale 67 % 1017 hPa 13 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 4.1 E max 3.4 Levante 60 % 1016 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 2.8 SE max 4.6 Scirocco 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 5 % 4.8 NE max 5.1 Grecale 72 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.14 mm 3.4 NE max 3.8 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:34

