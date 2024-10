Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Trezzano sul Naviglio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 13-14°C e un alto tasso di umidità che raggiungerà il 98%. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli sempre grigi e piovosi.

Durante la notte, le piogge si presenteranno in forma leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 3,6 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando circa 0,3 mm di pioggia.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le piogge moderate si intensificheranno, portando a un aumento della temperatura fino a 13,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,2 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 6 mm entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio si presenterà con condizioni di meteo simili, con piogge forti che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà attorno ai 13,9°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 1 km/h e i 5,4 km/h. Le precipitazioni raggiungeranno picchi di 8,72 mm, rendendo il pomeriggio particolarmente umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,6°C, con venti leggeri che si faranno sentire. Le precipitazioni saranno minime, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,35 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma per ora gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e piovoso.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.2 mm 3.6 ENE max 6.9 Grecale 94 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 1.99 mm 8.1 NE max 19.1 Grecale 97 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 1.24 mm 6 ESE max 28.5 Scirocco 96 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +13.9° perc. +13.8° 3.2 mm 11.1 ESE max 37.1 Scirocco 96 % 1007 hPa 13 forte pioggia +13.9° perc. +13.9° 6.39 mm 1 NNO max 14.8 Maestrale 98 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.7° perc. +13.7° 0.16 mm 8.1 SSO max 17 Libeccio 96 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +13.6° perc. +13.6° 0.35 mm 4.4 SSO max 12.3 Libeccio 98 % 1005 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 54 % 6.2 OSO max 11.8 Libeccio 97 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

