Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica e piogge diffuse. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del giorno, continuando a influenzare il clima fino al pomeriggio. La situazione meteo si presenterà quindi piuttosto umida, con un tasso di umidità che si manterrà intorno al 90%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si attesteranno tra i 15,8°C e i 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere con intensità variabile, accumulando circa 2,5mm di pioggia entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,5km/h e i 6km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo il cielo coperto e le piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,9°C e 16,3°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata. Le previsioni meteo indicano che le piogge potrebbero diminuire leggermente in intensità, ma non si escludono brevi momenti di pioggia più intensa. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1029hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,7°C. Anche in questo frangente, le precipitazioni saranno sporadiche, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Mercoledì 23 Ottobre all’insegna della pioggia e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 6 ENE max 8 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 16 % 3.5 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.59 mm 2.7 SE max 2.9 Scirocco 92 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.29 mm 4.8 ENE max 7.8 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.84 mm 6.5 ENE max 12.7 Grecale 94 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 71 % 3.9 NE max 7.5 Grecale 91 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 64 % 5 NE max 7.5 Grecale 92 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.17 mm 5.3 NE max 9.2 Grecale 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:20

