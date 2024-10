Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 12,3°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 18,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 54% al 100%. Anche il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra i 2,7 km/h e i 10,2 km/h.

Durante la notte, Trezzano sul Naviglio si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,3°C. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e il vento soffierà leggermente da Nord Est. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere anche nelle prime ore della mattina, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 07:00, e l’umidità rimarrà elevata.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,7°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante la nuvolosità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C, mentre l’umidità scenderà leggermente. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 54% e il 76%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento si presenterà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trezzano sul Naviglio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e la copertura nuvolosa potrebbero caratterizzare le giornate successive. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.6 ENE max 6.1 Grecale 86 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 4.2 NE max 4.6 Grecale 87 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.6 NE max 3.9 Grecale 85 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 1.8 ESE max 2.8 Scirocco 71 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° prob. 2 % 3.9 SE max 5.2 Scirocco 63 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° prob. 16 % 6.9 S max 6.4 Ostro 65 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 11 % 5.1 SO max 7.6 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.9 O max 3 Ponente 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:38

