Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, con una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 53% entro le ore centrali della giornata. Le condizioni di meteo favorevoli favoriranno attività all’aperto, rendendo la mattinata ideale per passeggiate o sport.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo previsto verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. Anche in questo intervallo, il vento si presenterà come una leggera brezza, mantenendo una direzione costante da ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo continuerà a essere poco nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 24%. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza segnali di cambiamenti significativi. La pressione atmosferica si manterrà costante, contribuendo a un clima sereno e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da stabilità e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.4° perc. +13.9° Assenti 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 3.1 O max 4.1 Ponente 80 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 4.5 OSO max 5 Libeccio 78 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 5.1 O max 6.7 Ponente 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 6.9 OSO max 8.1 Libeccio 52 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 6.4 OSO max 9.7 Libeccio 65 % 1022 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.9 O max 8.9 Ponente 73 % 1023 hPa 22 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 5.6 O max 6 Ponente 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:07

