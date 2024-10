Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino al mattino. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. La sera porterà un ulteriore assestamento delle condizioni atmosferiche, con temperature in calo.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una copertura nuvolosa al 100% e piogge leggere che porteranno a una precipitazione complessiva di circa 0,43 mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,3 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%.

Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,9°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che continuerà a mantenersi al 100%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9,4 km/h, sempre da Est-Sud Est, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà di circa 7,1 km/h, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 97%. L’umidità rimarrà attorno all’82%, mentre le probabilità di precipitazioni si ridurranno ulteriormente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 52%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori di 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di Venerdì 4 Ottobre caratterizzata da piogge leggere nella notte, seguite da un cielo coperto al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un trend di stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, con temperature che tenderanno a mantenersi fresche e una diminuzione delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.42 mm 5.3 O max 13.8 Ponente 92 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.41 mm 4 ESE max 12.1 Scirocco 91 % 1006 hPa 7 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 43 % 3.8 ESE max 5.8 Scirocco 87 % 1008 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 34 % 8.6 ESE max 8.8 Scirocco 77 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 31 % 11.4 ESE max 12 Scirocco 70 % 1009 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 21 % 9.8 SE max 13.5 Scirocco 78 % 1010 hPa 19 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 6.4 ENE max 12.3 Grecale 86 % 1012 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.3° Assenti 3.2 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:53

