Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo punte del 95% durante le ore serali.

Nella notte, si assisterà a un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, intorno al 90%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, ma le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 5%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà notevolmente. Le nubi si intensificheranno e si prevederanno piogge leggere a partire dalle 15:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,11 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature si aggireranno intorno ai 17°C, con umidità che toccherà il 94%. Le precipitazioni saranno leggere, ma costanti, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Domenica con piogge leggere, si prevede un inizio di settimana con condizioni simili, ma con possibilità di miglioramenti verso la metà della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole e le piogge potrebbero continuare a caratterizzare il panorama meteorologico locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 2 % 6 ESE max 5.8 Scirocco 90 % 1023 hPa 3 cielo sereno +15° perc. +14.9° Assenti 6.2 E max 6.2 Levante 90 % 1022 hPa 6 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 6.8 ESE max 6.8 Scirocco 90 % 1023 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° prob. 5 % 2.1 SSE max 6.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 5 % 4.3 NO max 6.4 Maestrale 80 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.11 mm 2.9 ONO max 4.8 Maestrale 88 % 1024 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 4 % 2.1 SSO max 3 Libeccio 91 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.11 mm 3.5 S max 4.4 Ostro 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:54

