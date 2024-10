Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C e un’umidità elevata, pari all’83%. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est accompagnerà la serata, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 14,5°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’aria più gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 70%. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, quasi assente.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,4°C. La brezza leggera da Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, anche se l’umidità rimarrà attorno al 65%. Le condizioni di stabilità atmosferica faranno sì che non si registrino precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’81%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una probabilità di pioggia molto bassa. Si prevede che la settimana successiva possa portare un lieve aumento delle temperature, rendendo le condizioni meteorologiche favorevoli per attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa giornata di Domenica per godere di un clima temperato e di un’atmosfera piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 31 % 8.8 ENE max 14.1 Grecale 83 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 12 % 7.5 ENE max 10.8 Grecale 83 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11° prob. 8 % 6.7 ENE max 8.5 Grecale 84 % 1014 hPa 9 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.1 ENE max 5.9 Grecale 65 % 1014 hPa 12 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 9.6 O max 7.4 Ponente 64 % 1013 hPa 15 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 6.3 O max 7.4 Ponente 68 % 1013 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 2.2 ESE max 3.7 Scirocco 80 % 1014 hPa 21 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.7 ESE max 5.6 Scirocco 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:30

