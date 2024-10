Meteo Trieste, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il tempo si stabilizzerà, con un aumento della copertura nuvolosa. La sera porterà con sé condizioni di cielo nuvoloso, senza particolari variazioni rispetto al resto della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento sarà di 19,7 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e si registreranno 0,14 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,9°C alle 11:00. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra 8,1 km/h e 10,6 km/h, mantenendo una direzione costante da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa sempre al 100%. La velocità del vento si manterrà tra 6,2 km/h e 10,3 km/h, con un’intensità che varierà da brezza leggera a brezza vivace. L’umidità aumenterà fino al 79%, senza segnalazioni di pioggia.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La velocità del vento rimarrà costante, con valori simili a quelli del pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi con un clima fresco e umido, tipico di questa stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.14 mm 19.7 ENE max 37 Grecale 87 % 1007 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 22 % 13.8 ENE max 30.9 Grecale 83 % 1008 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 9 % 10.4 ENE max 20.6 Grecale 82 % 1011 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 8 % 10.6 ENE max 24.1 Grecale 72 % 1012 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +17.7° prob. 6 % 6.2 NE max 13 Grecale 68 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 12 % 6.4 NNE max 11.8 Grecale 74 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 11.1 NE max 21.4 Grecale 79 % 1015 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° Assenti 9.8 ENE max 19.1 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:21

