Meteo Triggiano, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un passaggio da cieli sereni al mattino a nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 17,6°C e i 21,7°C, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 19,7 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Triggiano si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà all’83%, con una probabilità di precipitazioni del 80%. Il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 16,3 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 21,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori sotto il 3%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità scenderà al 50%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C. La velocità del vento si ridurrà, passando a circa 18,5 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà attorno all’11%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si attesteranno attorno ai 19,1°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a 5,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Triggiano suggeriscono una giornata piacevole, con temperature miti e condizioni di cielo variabili. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un leggero abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +18° prob. 25 % 14.8 NO max 20.6 Maestrale 72 % 1012 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.5° prob. 37 % 15.3 ONO max 23.7 Maestrale 69 % 1012 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° prob. 18 % 15.1 NO max 19.7 Maestrale 66 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.5° prob. 6 % 16.5 NO max 19.2 Maestrale 52 % 1013 hPa 13 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° Assenti 18.5 N max 19.7 Tramontana 54 % 1013 hPa 16 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° Assenti 14.9 NNE max 15.3 Grecale 65 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° prob. 5 % 6.6 NE max 6.7 Grecale 67 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° prob. 9 % 4.6 NE max 4.5 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:21

