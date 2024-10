Meteo Triggiano, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27°C nel pomeriggio. Tuttavia, la serata porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con una percezione leggermente più alta a causa dell’umidità che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 28,8 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 24,9°C alle 09:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45%. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 8,7 km/h e i 16,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima sarà decisamente più piacevole, con cielo sereno e temperature che toccheranno il massimo di 27°C. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 39%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà nuovamente, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Triggiano mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in particolare per la serata di Mercoledì e le prime ore di Giovedì, quando potrebbero verificarsi ulteriori cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.59 mm 11.3 SSO max 24.8 Libeccio 74 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 59 % 9 S max 17.4 Ostro 69 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 16.4 SO max 28.1 Libeccio 54 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.4° Assenti 8.7 SO max 17.4 Libeccio 43 % 1012 hPa 13 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 5.1 ESE max 18.6 Scirocco 39 % 1010 hPa 16 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 13.4 SE max 25.5 Scirocco 53 % 1009 hPa 19 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 17.2 SSO max 30 Libeccio 59 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 7.4 SO max 14.2 Libeccio 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:16

