Meteo Udine, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le condizioni meteo a Udine per Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con sporadiche piogge nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 17°C durante le ore centrali, con un leggero calo nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% in diverse fasce orarie. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra 2 e 8 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con un cielo coperto e umidità che si manterrà elevata, attorno all’86%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C entro le 09:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi episodi di pioggia leggera, specialmente attorno alle 11:00, quando si registrerà un incremento della temperatura fino a 17°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore aumento della temperatura, che toccherà i 17,4°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e si prevedono piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,11 mm. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75-92%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le 22:00, quando si passerà a nubi sparse. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Domenica 13 Ottobre, ci si aspetta una giornata grigia e umida, con piogge leggere e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero migliorare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° Assenti 3.6 E max 3.7 Levante 86 % 1018 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 3 ESE max 3 Scirocco 86 % 1017 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 4 ENE max 4.2 Grecale 87 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 7 % 4.4 ESE max 6.3 Scirocco 80 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 7.8 SE max 8.1 Scirocco 75 % 1017 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 4 % 5.9 SE max 9.3 Scirocco 83 % 1017 hPa 18 cielo coperto +13.9° perc. +13.8° Assenti 7.6 E max 10.1 Levante 92 % 1019 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° Assenti 6.5 ENE max 6.7 Grecale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:19

