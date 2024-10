Meteo Udine, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Udine indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 12°C. La presenza di nuvole sarà costante, con copertura al 100% per l’intera giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,6°C. La velocità del vento sarà di circa 14 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 24,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%, e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C entro le 09:00. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 7 e i 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento delle piogge, con accumuli che potranno arrivare a 0,42 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dal vento che, seppur leggero, contribuirà a rendere l’aria più fresca. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Le piogge si faranno più intermittenti, ma non mancheranno del tutto, con possibilità di pioviggine fino a tarda notte. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con direzione sempre da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine indicano un Venerdì 4 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma le condizioni di cielo nuvoloso potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +8.6° perc. +6.3° 1.47 mm 14 NNE max 24.1 Grecale 93 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +8.9° perc. +6.4° 0.16 mm 16.3 NNE max 26.8 Grecale 88 % 1006 hPa 6 cielo coperto +9.5° perc. +7.8° prob. 78 % 11.3 NNE max 20 Grecale 87 % 1006 hPa 9 cielo coperto +10.7° perc. +10° prob. 22 % 7.5 NNE max 11 Grecale 86 % 1008 hPa 12 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° prob. 45 % 7.1 N max 10.8 Tramontana 84 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +11.2° perc. +10.8° 0.28 mm 9.9 NE max 18.5 Grecale 91 % 1010 hPa 18 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 82 % 11.6 NNE max 20.3 Grecale 87 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +10.6° perc. +10° 0.11 mm 12.2 NNE max 21.9 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.