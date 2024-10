Meteo Udine, le previsioni per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +14°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h da Nord Est, con umidità attorno all’86%. Durante la mattina, le temperature saliranno a +17,7°C e il vento si attenuerà. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di +18,2°C, mantenendo il cielo nuvoloso. Sabato, la copertura nuvolosa sarà del 100%, con temperature stabili intorno ai +15,3°C. Domenica, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai +18,8°C, senza precipitazioni previste.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una temperatura percepita di +13,7°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche simili. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi all’8%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +17,7°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 4,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 76%, e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +18,2°C alle 13:00, per poi scendere a +16°C alle 16:00. Il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 92% al 98%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,8 km/h e 4,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, le temperature si attesteranno intorno ai +15,6°C alle 18:00, mantenendosi stabili fino a tarda notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e la velocità del vento sarà molto bassa, con valori di 0,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Anche in questa fase, non si registreranno piogge.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno sui +15,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 89%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature varieranno tra +15,6°C e +17,2°C fino a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 1,7 km/h e 4,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’89%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa. Non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,5 km/h e 3,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 90%. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, le temperature si attesteranno intorno ai +15,7°C alle 20:00, mantenendosi stabili fino a tarda notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 93%, e la velocità del vento sarà molto bassa, con valori di 1,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’90%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Anche in questa fase, non si registreranno piogge.

Domenica 27 Ottobre

Nella notte di Domenica 27 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno fino a +18,8°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà tra 1,4 km/h e 4,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 76%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,1°C alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 2,8 km/h e 4,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’82%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, le temperature si attesteranno intorno ai +16,5°C alle 21:00, mantenendosi stabili fino a tarda notte. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e la velocità del vento sarà molto bassa, con valori di 3,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Anche in questa fase, non si registreranno piogge.

In conclusione, il fine settimana a Udine si presenterà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti, senza precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’alta umidità e la copertura nuvolosa, ma le temperature saranno gradevoli per godere di passeggiate e momenti di relax.

