Meteo Varese, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Varese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più fredde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord, contribuendo a un aumento della sensazione di umidità.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,5 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 10-11°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non sarà sufficiente a mitigare la sensazione di freddo.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge moderate, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 11°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 10 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 24 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti, con temperature che scenderanno fino a 10°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e la brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni stradali e di vestirsi adeguatamente per affrontare il freddo e l’umidità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Varese

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° prob. 41 % 5.2 NNE max 8.6 Grecale 82 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.13 mm 4.7 N max 7.2 Tramontana 83 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +10.8° perc. +10.3° 1.52 mm 4.8 NNE max 8 Grecale 90 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +10.9° perc. +10.5° 1.21 mm 5 NNO max 9.6 Maestrale 94 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +11.2° perc. +10.8° 1.54 mm 8.9 NNO max 19.2 Maestrale 95 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +11.2° perc. +10.8° 1.41 mm 10.1 N max 23.1 Tramontana 94 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +10.7° perc. +10.3° 1.61 mm 9.2 NNO max 22.9 Maestrale 96 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +10.5° perc. +10.1° 0.31 mm 2.8 NO max 6.1 Maestrale 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:55

