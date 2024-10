Meteo Varese, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Varese di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà sempre molto nuvoloso. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 5,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere. La temperatura si attesterà attorno ai 13°C, con un’umidità elevata che si manterrà intorno al 95%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,28 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno a interessare Varese, mantenendo una temperatura costante di circa 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà alta. Anche in questa fase della giornata, il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a metà mattina, quando si registreranno accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento parziale delle condizioni meteo. Sebbene le piogge leggere continueranno, ci sarà un passaggio a cielo coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 14,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. Le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,63 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge riprenderanno, mantenendo le temperature attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le condizioni di pioggia leggera continueranno a caratterizzare la serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a schiarite e a un abbassamento dell’umidità. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13° perc. +12.8° 0.28 mm 2.6 N max 3.3 Tramontana 96 % 1026 hPa 3 pioggia leggera +13° perc. +12.9° 0.13 mm 3.1 NNE max 4.4 Grecale 95 % 1024 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.28 mm 1.9 N max 2.4 Tramontana 95 % 1024 hPa 9 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.19 mm 1.5 NNE max 3 Grecale 94 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.2 mm 1.8 NO max 2.9 Maestrale 95 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.15 mm 1.7 ONO max 2.1 Maestrale 93 % 1022 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.42 mm 3.5 N max 4.1 Tramontana 96 % 1023 hPa 21 pioggia leggera +13.3° perc. +13.2° 0.11 mm 2.9 NNO max 3 Maestrale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:17

