Meteo Venezia, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Venezia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 19,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature simili. Infine, la sera vedrà un parziale diradamento delle nubi, con temperature in lieve calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Venezia godrà di un cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 19,4°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 75%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di calore moderato. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 50%, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate in città potranno approfittare di queste temperature miti, mentre i visitatori dovranno prepararsi a un clima variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.3 NNE max 6.8 Grecale 80 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 6.4 N max 6.6 Tramontana 80 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 4.6 N max 5.1 Tramontana 73 % 1026 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.7 NNO max 3.1 Maestrale 64 % 1025 hPa 14 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 3.5 SSO max 3.4 Libeccio 65 % 1024 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 2.2 SO max 3.1 Libeccio 75 % 1025 hPa 20 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.2 NO max 3.2 Maestrale 77 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:55

