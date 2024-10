Meteo Venezia, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Venezia si prepara ad affrontare un Venerdì 1 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente serene e miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 6%, e il vento soffierà leggero da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica risulterà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere circa 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 23%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, proveniente principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi intorno al 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno una percentuale del 49%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18°C. Il vento continuerà a soffiare leggero, con intensità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1022 hPa.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C. Il vento rimarrà debole, con velocità di circa 4 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 81%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 5.4 NO max 5.8 Maestrale 82 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 3.7 NO max 3.9 Maestrale 77 % 1025 hPa 11 poche nuvole +18° perc. +17.7° Assenti 4.3 OSO max 5.6 Libeccio 69 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.5 SO max 8.1 Libeccio 68 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 3.7 SO max 4.6 Libeccio 76 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 3.6 ONO max 5.6 Maestrale 80 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 4.3 NO max 7.1 Maestrale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:53

