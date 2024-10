Meteo Venezia, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venezia per Venerdì 18 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno durante la notte e proseguiranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,5°C e i 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di pioggia che potrebbe influenzare le attività all’aperto. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che raggiungeranno i 39,8 km/h.

Durante la notte, Venezia sperimenterà piogge di intensità variabile, con forti piogge attese intorno alle 04:00, quando la temperatura si attesterà attorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, sebbene con intensità leggermente ridotta. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 17,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 19 km/h e i 25 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco. Le precipitazioni saranno più leggere, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno a 1,7 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,8°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una certa vivacità, ma senza picchi di intensità eccessiva. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

La sera porterà un ritorno delle piogge, sebbene di intensità leggera. Le temperature si manterranno fresche, attorno ai 16,5°C, con un’ulteriore diminuzione della visibilità a causa della pioggia. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare moderato.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. La settimana si concluderà con condizioni più stabili, favorendo attività all’aperto e una maggiore esposizione al sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 2.34 mm 16.4 ENE max 27.3 Grecale 96 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +17.7° perc. +18° 3.95 mm 19.8 SSE max 33.9 Scirocco 97 % 1015 hPa 8 pioggia moderata +17.8° perc. +18.1° 1.38 mm 19.7 SE max 29.6 Scirocco 95 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.31 mm 13.1 NE max 19.8 Grecale 94 % 1016 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +17.2° prob. 38 % 19.7 NE max 24.7 Grecale 93 % 1016 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° prob. 10 % 16.8 NE max 24.4 Grecale 90 % 1016 hPa 20 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.31 mm 14.4 NE max 20.6 Grecale 91 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.57 mm 15 NE max 23.2 Grecale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:15

