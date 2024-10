Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alle condizioni della notte precedente. Dopo una notte di pioggia leggera, le temperature si stabilizzeranno su valori gradevoli, con un incremento della temperatura percepita. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, lasciando spazio a un cielo sereno e a poche nuvole nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni si interromperanno, portando a una diminuzione dell’umidità.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento. Il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i +20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 5 km/h e i 10 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature massime toccheranno i +21,2°C, offrendo un clima ideale per attività all’aperto. La brezza si farà sentire, con velocità che potrà arrivare fino a 11,5 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi su valori accettabili, attorno al 70%.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. I venti rimarranno leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per una passeggiata lungo il mare. L’umidità si manterrà su livelli confortevoli, favorendo una serata all’insegna del relax.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia indicano una giornata di Domenica 20 Ottobre con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 21°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e del suo splendido lungomare.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.22 mm 3.6 NO max 6.2 Maestrale 81 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 11 % 2.8 NNO max 5.8 Maestrale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 11 % 7.5 NNO max 9.1 Maestrale 68 % 1020 hPa 9 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 5 E max 9.6 Levante 65 % 1021 hPa 12 poche nuvole +20.6° perc. +20.6° Assenti 5.3 SSE max 10.4 Scirocco 70 % 1021 hPa 15 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.9 OSO max 11.2 Libeccio 70 % 1022 hPa 18 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° Assenti 5.1 N max 7.5 Tramontana 74 % 1024 hPa 21 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 9.2 NNE max 10.6 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:33

