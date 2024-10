Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ventimiglia di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,2°C e i 20,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, raggiungendo il 95% in serata. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che varierà dal 57% al 100% durante le diverse fasce orarie.

Durante la notte, le piogge saranno leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 19,8°C. La velocità del vento si attesterà tra i 14 km/h e i 17,2 km/h, proveniente principalmente da direzione Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,41 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili, con valori che raggiungeranno i 20,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà molto alta, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo punte di 27,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segnali di miglioramento. Le piogge rimarranno leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La velocità del vento potrebbe aumentare, con raffiche che raggiungeranno i 29,5 km/h. Anche in questo intervallo, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 18,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 3,35 mm. Il vento si farà più debole, ma rimarrà presente, con velocità che si aggireranno intorno ai 12,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ventimiglia di Giovedì 17 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.37 mm 16.8 NE max 22.9 Grecale 79 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.11 mm 15.3 ENE max 22.4 Grecale 79 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.63 mm 17.7 ENE max 25.4 Grecale 83 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.56 mm 18.3 ENE max 25.1 Grecale 83 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.26 mm 24 E max 29.5 Levante 82 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.36 mm 21.2 E max 27 Levante 84 % 1016 hPa 19 pioggia moderata +18.7° perc. +19° 2.39 mm 13.2 E max 16.8 Levante 92 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 1.18 mm 11.2 ESE max 15.1 Scirocco 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.