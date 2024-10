Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del mattino, con un picco di precipitazioni atteso tra le 7:00 e le 10:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’83-94%. I venti saranno prevalentemente da nord-est, con intensità variabile.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 20,1°C. La pioggia leggera inizierà a cadere, con una probabilità di precipitazione del 28%. Con il passare delle ore, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente. Tra le 5:00 e le 7:00, si assisterà a piogge moderate, con accumuli che raggiungeranno i 4,02mm. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 19,2°C.

Durante la mattina, il maltempo continuerà a dominare. Dalle 7:00 alle 10:00, si prevedono forti piogge, con accumuli che potranno superare i 7,17mm. La temperatura si attesterà tra i 18,6°C e i 20,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 97%. I venti, inizialmente moderati, si intensificheranno, portando raffiche fino a 28,9km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Le piogge si presenteranno moderate, con accumuli che varieranno tra 0,9mm e 1,1mm. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. L’umidità rimarrà alta, intorno all’86-87%, mentre i venti si calmeranno leggermente, con velocità che si attesteranno intorno ai 15km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 17,6°C e l’umidità si manterrà attorno all’81-83%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 6%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate a partire da Mercoledì. Tuttavia, Martedì 8 Ottobre si presenterà come una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 28 % 18.1 NE max 24.1 Grecale 83 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.53 mm 17.9 NE max 25.3 Grecale 85 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +19.4° perc. +19.8° 2.97 mm 16.3 NE max 20.8 Grecale 89 % 1007 hPa 9 forte pioggia +18.6° perc. +19° 6.87 mm 22.4 E max 27.5 Levante 97 % 1005 hPa 12 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.92 mm 3.2 S max 15.5 Ostro 89 % 1003 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.9 mm 27.6 SO max 30.3 Libeccio 84 % 1003 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° prob. 82 % 5.1 OSO max 7.3 Libeccio 83 % 1004 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.6° prob. 7 % 10.7 NE max 10.8 Grecale 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:53

