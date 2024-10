Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Ventimiglia si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da frequenti precipitazioni. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattina, quando le piogge continueranno a cadere, accompagnate da una leggera diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un persistere della pioggia leggera, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque le condizioni di instabilità.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Ventimiglia sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura di circa 20,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,7 km/h, proveniente da Est. Con il passare delle ore, la pioggia diventerà moderata, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C alle 04:00. La mattina inizierà con piogge moderate, mantenendo una temperatura di circa 18,8°C alle 06:00. La situazione rimarrà simile fino alle 12:00, quando si prevederanno piogge leggere e una temperatura di 19,9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno a essere leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La velocità del vento varierà tra i 20 km/h e i 24 km/h, sempre proveniente da Est. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma non si registreranno accumuli significativi. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18°C. Le piogge, seppur leggere, continueranno a cadere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia indicano un proseguimento delle condizioni di instabilità. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento parziale, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di meteo instabile potrebbero persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.42 mm 14.7 E max 24.3 Levante 81 % 1018 hPa 3 pioggia moderata +19.1° perc. +19.4° 1.89 mm 24.7 E max 30.4 Levante 90 % 1018 hPa 6 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 1.59 mm 16.8 ENE max 21.1 Grecale 92 % 1018 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 71 % 19.1 E max 21.7 Levante 85 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.17 mm 22.3 ENE max 23.8 Grecale 85 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.27 mm 20.1 E max 22.1 Levante 85 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.33 mm 16.5 ENE max 21.1 Grecale 83 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.98 mm 18.1 NE max 21.7 Grecale 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:39

